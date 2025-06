Angri. L’Istituto Mazzola installa una risonanza su ruote: nessun fermo per gli esami diagnostici (video)

Angri – L’Istituto Medico Diagnostico Mazzola (Mazzola I.M.D.) continua a garantire il servizio di risonanza magnetica anche durante il periodo di sostituzione della macchina interna. Lo fa attraverso una soluzione innovativa e tempestiva: l’installazione, all’esterno della struttura, di una risonanza magnetica mobile su ruote, già attiva e pienamente operativa.

A confermarlo è il Direttore Sanitario, dott. Massimiliano Mazzola, che spiega:

“Per evitare di bloccare il servizio della risonanza magnetica nucleare, dato che stiamo sostituendo la macchina, abbiamo fatto richiesta al Comune di Angri ed installato all’esterno della nostra struttura una risonanza mobile. In questo modo siamo in grado di continuare a offrire tutte le prestazioni che ogni giorno ci vengono richieste, in maniera assidua e sempre più numerosa.”

La nuova unità mobile, collocata nel piazzale antistante la sede del centro, è un vero e proprio mezzo su ruote dotato di tutta la tecnologia necessaria per effettuare esami diagnostici di alta precisione. A illustrarne le caratteristiche è il Direttore Tecnico, dott. Francesco Iaselli:

“Come vedete alle mie spalle, c’è la struttura di cui parlava il dott. Mazzola. Si tratta di un camion attrezzato che ospita una risonanza magnetica da 1,5 Tesla, identica a quella che avevamo all’interno del nostro centro e che stiamo sostituendo con una tecnologia ancora più avanzata.”

La macchina mobile comprende sia la sala comandi per i tecnici che la zona dedicata al paziente, e permette di eseguire esami su tutti i distretti corporei:

“Parliamo di studi neuroradiologici – cranio e midollo – studi body come addome e pelvi, e tutte le indagini muscoloscheletriche,” aggiunge Iaselli. “Questa nuova unità si affianca alla risonanza magnetica aperta a basso campo già presente nella nostra struttura, che rimane ideale per esami su articolazioni come polso, gomito, ginocchio e caviglia.”

L’adozione della risonanza mobile rappresenta un esempio concreto di come tecnologia e organizzazione possano andare incontro alle esigenze del territorio, assicurando continuità diagnostica e qualità del servizio anche durante fasi di aggiornamento infrastrutturale.