“Pompei Sostenibile”: la città antica diventa aula a cielo aperto con il nuovo itinerario educativo FAO

Pompei guarda al futuro attraverso le sue radici millenarie. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, ha lanciato “Pompei Sostenibile”, un innovativo percorso educativo che trasforma il celebre sito archeologico in un laboratorio a cielo aperto sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Il progetto, presentato presso l’Auditorium del Parco alla presenza del Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel, punta a creare un collegamento concreto tra patrimonio storico e obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Quattordici luoghi simbolo dell’antica città – tra cui la Casa del Frutteto, la Casa delle Nozze d’Argento, le Terme Centrali e il Thermopolium di Vetutius Placidus – sono stati selezionati per il loro significato storico e per il modo in cui raccontano pratiche oggi più attuali che mai: raccolta dell’acqua, orticoltura urbana, uso efficiente delle risorse e inclusione sociale.

“Pompei è al centro del dibattito sulla sostenibilità perché questa non è solo una questione tecnica, ma umanistica e culturale” – ha dichiarato Zuchtriegel durante l’inaugurazione.

Anche la FAO, con il Vicedirettore Generale Maurizio Martina, ha evidenziato il valore educativo del progetto:

“Questo itinerario incarna la missione della FAO: sensibilizzare su sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e lotta alle disuguaglianze.”

A supportare l’iniziativa anche il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha sottolineato l’importanza del sito come spazio di riflessione globale:

“Pompei oggi diventa non solo una meta turistica, ma anche un centro di educazione e consapevolezza per milioni di visitatori.”

Un percorso interattivo e accessibile

Il progetto è pensato per coinvolgere un pubblico ampio, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. Attraverso l’App MyPompeii, i visitatori possono seguire l’itinerario con audioguide, video, narrazioni storiche e contenuti multimediali in italiano e in inglese. Ogni punto del percorso è segnalato con totem, pannelli informativi e QR code, per una fruizione intuitiva e immersiva.

“Pompei Sostenibile” rappresenta così un modello di valorizzazione culturale integrata, capace di unire memoria storica, innovazione e educazione per un futuro più consapevole e inclusivo.