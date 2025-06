Scafati. Deficit strutturale e conti in rosso Comune allo sbando (video)

Conti fuori controllo: il Rendiconto 2024 certifica il disastro

Il Rendiconto 2024 disegna un quadro finanziario critico: il Comune di Scafati è in deficit strutturale, come attestano Ragioniere Capo e Collegio dei revisori dei conti, non l’opposizione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è aumentato in un solo anno di oltre 10 milioni di euro, mentre i residui attivi – cioè le somme che l’ente dovrebbe incassare – oscillano violentemente di anno in anno. La riscossione resta ferma al 40%, un dato che mette in discussione la sostenibilità della macchina amministrativa.

Grimaldi: “Una gestione incoerente che colpisce i deboli”

Il consigliere comunale di opposizione Michele Grimaldi denuncia una “gestione disastrosa e incoerente” che penalizza le fasce più fragili. Secondo Grimaldi, mentre si respingono proposte di fondi di solidarietà per la mensa scolastica e di agevolazioni TARI per le famiglie in difficoltà, non si interviene sui grandi evasori, alcuni dei quali vantano debiti superiori ai 20mila euro. La città, sottolinea, “è amministrata con due pesi e due misure”.

Sport, farmacie e consulenze: le scelte che pesano

Anche il settore patrimoniale è sotto accusa: per il secondo anno consecutivo, gli impianti sportivi pubblici registrano incassi inferiori al 40% dei costi, in violazione delle norme vigenti. Le farmacie comunali restano in un limbo tra annunci di vendita e smentite, ma intanto si spendono migliaia di euro in consulenze esterne senza una visione strategica. Il Piano regolatore cimiteriale è assente, la spesa corrente incontrollata.

Un grido d’allarme per il futuro della città

Numeri e fatti convergono verso un’unica conclusione: la città rischia il tracollo. Per Grimaldi, è urgente un cambio radicale di rotta, prima che la situazione diventi irreversibile. La fiducia dei cittadini vacilla, e il bilancio si conferma come il terreno su cui si misura la qualità – o il fallimento – della politica locale.

