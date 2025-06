Appalti truccati a Sorrento, il Riesame conferma il carcere per l’ex sindaco Coppola

Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e per il suo collaboratore Francesco Di Maio.

Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e per il suo collaboratore Francesco Di Maio. I due sono coinvolti in un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata (sostituti procuratori Schioppi e De Micheli, procuratore Nunzio Fragliasso), relativa a presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti pubblici nel Comune di Sorrento.

Coppola, tramite il suo legale, aveva richiesto la possibilità di scontare la misura agli arresti domiciliari fuori regione, ma il tribunale ha respinto l’istanza. Entrambi erano stati arrestati in flagranza di reato lo scorso 20 maggio, durante una cena in un ristorante della costiera sorrentina, subito dopo aver ricevuto 6mila euro in contanti. Secondo gli investigatori, quella somma rappresentava una parte di una tangente collegata a uno degli appalti oggetto dell’inchiesta.