Carcere di Fuorni, nuova escalation di tensione: detenuta distrugge cella per farsi trasferire

Il carcere di Fuorni, a Salerno, continua a essere al centro delle cronache per l’aumento costante degli episodi critici, anche all’interno della sezione femminile. L’ultimo caso si è verificato nella serata di ieri, quando una detenuta italiana, con atteggiamento fortemente aggressivo, avrebbe danneggiato arredi e apparecchiature della propria cella, distruggendo sanitari e televisione, nel tentativo di ottenere un trasferimento.

A denunciare la gravità della situazione è Gina Rescigno, dirigente del sindacato Cnpp-Spp, che parla di un’escalation di violenza allarmante:

“Gli eventi critici, purtroppo anche nel reparto femminile del carcere di Salerno, sono in continuo aumento. Si tratta di un quadro in costante peggioramento. Anche l’episodio di ieri si è concluso senza conseguenze più gravi solo grazie alla prontezza e alla professionalità della Polizia Penitenziaria. Ma è evidente che non si può continuare a lavorare in queste condizioni”.

Rescigno sottolinea anche il contributo fondamentale delle unità femminili della Polizia Penitenziaria, spesso impiegate anche in settori destinati al personale maschile, a causa della grave carenza di organico, soprattutto tra agenti e assistenti.

“Ci aspettiamo – prosegue – che l’episodio di ieri venga preso seriamente in considerazione, insieme a tutte le problematiche che affliggono questo reparto. Con l’arrivo del nuovo Direttore ci auguriamo che le criticità dell’istituto vengano finalmente affrontate con serietà”.

Infine, un appello più ampio alla politica e alle istituzioni:

“La situazione nelle carceri italiane, sia per adulti che per minori, è sempre più preoccupante. Continuano a verificarsi episodi di violenza, aggressioni al personale, suicidi, traffico di droga, utilizzo illecito di telefoni cellulari. Quello che manca è un intervento strutturale, non più soluzioni temporanee o annunci vuoti. E non servono nemmeno conflitti tra istituzioni, ma un’azione concreta e coordinata”.