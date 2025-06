GNV cerca 500 giovani per nuove assunzioni: opportunità a bordo, come candidarsi

Anche i candidati privi di libretto di navigazione possono partecipare alla selezione. In caso di accettazione, GNV offre supporto economico per la partecipazione ai corsi di idoneità alla navigazione e assistenza nell'ottenimento del libretto di navigazione.

Grandi Navi Veloci (GNV), compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha avviato una campagna di reclutamento per l’assunzione di circa 500 nuove risorse da impiegare a bordo delle sue navi. Questa iniziativa è legata all’arrivo di due nuove unità nella flotta e mira a garantire elevati standard di servizio per la prossima stagione estiva.

Profili ricercati e modalità di selezione

GNV è alla ricerca di diverse professionalità, tra cui personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, nonché personale per la gestione dell’hotel di bordo, come commissari, assistenti d’ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. La compagnia valorizza anche la conoscenza di lingue straniere, in particolare arabo, francese e spagnolo.

Per facilitare il processo di selezione, GNV ha organizzato una serie di open day in diverse città italiane, tra cui Torre del Greco, Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Durante questi eventi, i candidati possono sostenere colloqui conoscitivi e ottenere informazioni dettagliate sulle opportunità di carriera a bordo delle navi GNV.

Formazione e supporto per i candidati

Anche i candidati privi di libretto di navigazione possono partecipare alla selezione. In caso di accettazione, GNV offre supporto economico per la partecipazione ai corsi di idoneità alla navigazione e assistenza nell’ottenimento del libretto di navigazione. Successivamente, i nuovi assunti potranno partecipare a sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con MSC Training Center, per familiarizzare con l’ambiente di lavoro e le mansioni specifiche.

Espansione della flotta e sostenibilità

L’espansione della flotta di GNV prevede l’introduzione di quattro nuove navi entro il 2026. La prima, GNV Polaris, è già operativa, mentre GNV Orion entrerà in servizio nel 2025. Le successive, GNV Virgo e una quarta unità ancora da nominare, saranno consegnate entro il 2026. Queste navi sono progettate con tecnologie avanzate per ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare l’efficienza energetica, contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità della compagnia.

Come candidarsi

Gli interessati possono consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di GNV (www.gnv.it) per inviare il proprio curriculum vitae. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email crew@gnv.it.