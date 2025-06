“La prossima sarà la mia ex”: minacce social choc durante i funerali di Martina Carbonaro

“La prossima sarà la mia ex. O con me o con nessuno.” Parole inquietanti e pericolose, apparse sui social

AFRAGOLA – “La prossima sarà la mia ex. O con me o con nessuno.” Parole inquietanti e pericolose, apparse sui social proprio mentre ad Afragola si celebravano i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa a sassate dall’ex fidanzato in un caso che ha scosso l’Italia intera. A pronunciarle, o meglio a scriverle su TikTok, un utente che si firma come “utentesegreto”, all’interno di un video in memoria della giovanissima vittima.

Una minaccia carica di violenza e possessività, che ha subito fatto scattare l’allarme tra gli utenti, molti dei quali hanno segnalato il commento direttamente al deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo in prima linea contro la violenza di genere e il degrado dei social network.

Secondo diverse testimonianze, lo stesso utente avrebbe inviato messaggi diretti alla sua ex fidanzata, contenenti frasi esplicite di minaccia. Un comportamento che rientra, tristemente, nel fenomeno sempre più diffuso dei cosiddetti “narcisisti patologici”, per i quali l’amore si trasforma in ossessione e controllo, fino a degenerare in veri e propri atti criminali.

“Non possiamo ignorare segnali così gravi – ha dichiarato Borrelli –. Questo non è amore, è odio travestito da sentimento. Si tratta di un’allerta che non va sottovalutata: chi pronuncia frasi del genere, soprattutto in un momento di lutto nazionale come questo, va individuato e fermato subito. I social non possono diventare rifugio per potenziali predatori.”

Il parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra ha già inoltrato una segnalazione ufficiale alla Polizia Postale, chiedendo che venga avviata un’indagine per identificare l’autore del commento e accertare la veridicità delle minacce rivolte alla ex compagna.

“È il momento di trasformare la tragedia di Martina in una battaglia concreta – ha concluso Borrelli –. Basta con l’anonimato usato per intimidire e seminare terrore. Basta con la tolleranza verso chi coltiva l’odio e la violenza. Dobbiamo agire ora, prima che sia troppo tardi.”

Intanto, resta alta l’attenzione su quanto accade nelle piazze digitali, divenute sempre più spesso lo sfondo inquietante di drammi reali.