Scafati, chiusura temporanea del Corso Nazionale per lavori alla rete fognaria fino al 20 giugno

SCAFATI – Da ieri e fino al 20 giugno 2025, il tratto del Corso Nazionale compreso tra la rotatoria e via A. Diaz resterà chiuso al traffico veicolare per consentire importanti interventi sulla rete fognaria cittadina. Lo ha annunciato il sindaco Pasquale Aliberti attraverso un comunicato ufficiale.

L’intervento è parte di un più ampio piano volto a risolvere definitivamente il problema dell’inquinamento del fiume Sarno e degli allagamenti che da anni colpiscono il territorio. “Sono sacrifici necessari – ha dichiarato il primo cittadino – ma fondamentali per garantire entro la fine dell’anno una rete fognaria efficiente su tutto il territorio comunale”.

Durante i lavori, sarà comunque possibile accedere a via Buccino e al Cavalcavia Longobardi per i veicoli provenienti dall’autostrada e dallo stesso cavalcavia. Tuttavia, il tratto del Corso Nazionale fino a via A. Diaz resterà interdetto. Le strade alternative consigliate per raggiungere le altre zone della città includono via delle Industrie e il passaggio a livello che consente di immettersi su via A. Diaz.

Il sindaco ha anche annunciato che entro la settimana verrà anticipato il ripristino del manto stradale in via Luigi Cavallaro. Inoltre, è stata chiesta alla Polizia Municipale maggiore elasticità e un’intensificazione dei controlli nella zona interessata dai lavori, per limitare al massimo i disagi alla circolazione.

“Vi chiedo pazienza e collaborazione – ha concluso Aliberti – perché i disagi di oggi saranno un investimento per una città più vivibile e sicura domani”.