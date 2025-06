Sfila borsa da un’auto, poi danneggia un bar: arrestato uomo già indagato

Avrebbe rotto il finestrino di un’auto parcheggiata da una donna diretta al lavoro, rubando una borsa contenente denaro, documenti e una carta PostePay, poi utilizzata per acquistare sigarette in una tabaccheria. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Era sottoposto all’obbligo di firma, ma il giudice Telaro ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si tratta di Emanuele Tesauro, 35 anni, originario di Benevento, attualmente a processo per un furto avvenuto lo scorso aprile presso l’Agenzia delle Entrate. La discussione in aula è fissata per il 10 giugno.

La misura cautelare è stata aggravata in seguito a nuovi episodi che vedrebbero Tesauro come presunto responsabile, attualmente al centro di due distinte indagini condotte dai carabinieri e dalla polizia. Il primo fatto risale al 23 e 24 aprile, quando avrebbe rotto il finestrino di un’auto parcheggiata da una donna diretta al lavoro, rubando una borsa contenente denaro, documenti e una carta PostePay, poi utilizzata per acquistare sigarette in una tabaccheria. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Un secondo episodio si sarebbe verificato la sera del 6 maggio: un tentativo di furto in un bar di Corso Garibaldi, durante il quale la porta d’ingresso era stata danneggiata con un’asta metallica e a calci. Tesauro è difeso dall’avvocato Fabio Russo.