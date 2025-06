Spari nella notte a Napoli, feriti due giovani

Due giovani di 22 e 24 anni sono rimasti feriti in un agguato avvenuto nella notte in via della Sanità, a Napoli. Stando a una prima ricostruzione della Polizia di Stato, una persona a bordo di uno scooter si è avvicinata e ha aperto il fuoco, per poi fuggire rapidamente.

I due feriti sono riusciti a raggiungere autonomamente l’ospedale Vecchio Pellegrini. Il primo, un 22enne napoletano, è stato colpito alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Il secondo, anch’egli napoletano, è stato colpito al torace e successivamente trasferito all’ospedale civile di Caserta, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.