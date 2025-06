Si chiude il Festival del Cinema di Pompei tra premiazioni, riflessioni sul cineturismo e critiche all’assenza istituzionale

Si conclude questa sera la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con la cerimonia di premiazione dei film in concorso che si terrà nello straordinario scenario del Teatro Grande dell’antica Pompei. La serata, condotta da Sergio Assisi, incoronerà i vincitori per il miglior lungometraggio e cortometraggio, selezionati nel corso della settimana dedicata al tema “Cinema e Identità”. Le proiezioni si sono svolte presso il Multisala Nexus di Torre Annunziata.

Oltre ai riconoscimenti ufficiali, premi alla carriera saranno consegnati a due grandi protagonisti del cinema italiano: il regista Neri Parenti e l’attore Luca Ward. La serata sarà arricchita dalle performance musicali dell’Orchestra della Banda dell’Esercito Italiano, del soprano Lucia Rubedo e dei Soul Food Vocalist, che accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale tra cinema e musica.

I film in concorso

Il Festival ha presentato una selezione internazionale di opere che riflettono su identità, inclusione e memoria. Tra i lungometraggi in gara, spiccano Nawi: dear future me (Kenya/Germania), Petites mains / Striking at the Palace (Francia), In the Nguyen Kitchen (Francia), La vida es otra cosa (Messico), Let’s meet at Angie’s bar (Giappone), Confidente (Turchia), Sally’s Memory (Cina), e per l’Italia Da cosa nasce cosa, una commedia che gioca con le differenze tra Nord e Sud.

In concorso anche 13 cortometraggi italiani realizzati da giovani autori, capaci di raccontare la complessità del presente con sguardo innovativo e personale.

Cinema e turismo: un binomio ancora sottovalutato

La giornata di ieri è stata dedicata al cineturismo, ovvero al ruolo che il cinema ha nello sviluppo economico dei territori. Il professor Domenico Apicella, dell’Università di Salerno, ha sottolineato come la diffusione di film ambientati in determinati luoghi possa far crescere il PIL locale fino al 2-3%, grazie all’incremento turistico. Tuttavia, Apicella ha criticato l’assenza di rappresentanti istituzionali, tra cui quella del ministro del Turismo Daniela Santanchè, invitata ma non presente.

La presidente del Festival Annarita Borelli ha espresso delusione per il mancato interesse delle istituzioni verso un evento che unisce cultura, cinema e valorizzazione del territorio. Durante l’incontro sul tema, sono intervenuti anche Enrico Vanzina, direttore artistico, e Neri Parenti. Sergio Assisi ha raccontato il successo turistico generato dalle riprese della serie Capri, mentre il film da lui presentato, girato a Ischia, punta a replicarne l’effetto.

Vanzina ha evidenziato che oltre il 60% delle mete scelte dai viaggiatori sono ispirate da film e fiction, citando gli esempi di Il Postino a Procida, The Passion a Matera, e il fenomeno L’Amica Geniale a Napoli e Torre Annunziata.

Tra ricordi, riflessioni e critiche

Nel corso della serata finale, Neri Parenti ha raccontato gli esordi in RAI e il sodalizio con Paolo Villaggio nei film di Fantozzi, descrivendo un’epoca di cinema diretto e autentico. Commovente il ricordo condiviso con Vanzina di Diego Armando Maradona, protagonista di alcune scene del film Tifosi. «Era un uomo gentile, umile e geniale», ha ricordato il regista.

Enrico Vanzina ha lodato i talenti napoletani con cui ha lavorato – dai fratelli De Filippo a Salemme, Izzo e Buccirosso – sottolineando il valore artistico e umano del cinema partenopeo.

Tuttavia, entrambi i registi hanno espresso preoccupazione per l’eccessiva dipendenza dell’industria cinematografica dai finanziamenti pubblici: «Si producono circa 600 film l’anno, ma solo una ventina arrivano nelle sale – ha detto Parenti –. Gli altri sono sostenuti con fondi pubblici, spesso senza una reale valutazione di qualità».

Infine, hanno denunciato il clima di autocensura indotto dal politically correct, che secondo Parenti e Vanzina, limita la libertà creativa e impedisce al cinema di raccontare con onestà la realtà sociale