Caos e delusione per il concerto di 50 Cent a Napoli: biglietti ritirati poche ore dopo l’annuncio

NAPOLI – Una giornata di confusione e aspettative infrante per i fan italiani del celebre rapper 50 Cent. L’annuncio del concerto-evento previsto per l’8 luglio 2025 in piazza del Plebiscito, a Napoli, è stato accolto con entusiasmo. Ma poche ore dopo, la brusca retromarcia: biglietti spariti da Vivaticket, evento improvvisamente “non disponibile” e nessuna comunicazione ufficiale chiara.

Il concerto, presentato come unico appuntamento italiano del tour dell’artista statunitense, avrebbe dovuto includere anche la partecipazione dell’Independence Orchestra, diretta dal maestro Paolo Vivaldi, con oltre 100 musicisti sul palco. L’iniziativa si inseriva nel contesto delle celebrazioni per il 4 luglio, festa nazionale americana, come parte della rassegna internazionale “The 4Ever Show – Official July 4th Celebration”.

L’annuncio-lampo e la cancellazione

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno, Vivaticket aveva aperto la prevendita dei biglietti, scatenando la corsa dei fan. I settori e i prezzi erano già stati resi noti: si partiva da circa 70 euro per il posto unico fino a oltre 250 euro per i pacchetti VIP.

Ma il sogno è durato pochissimo. Nel giro di poche ore, la pagina è scomparsa e l’evento è stato segnato come “non disponibile”, lasciando tutti nel dubbio.

Cosa è successo?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, alla base dello stop ci sarebbero problemi contrattuali e lungaggini burocratiche non ancora risolte tra l’organizzatore locale e il Comune di Napoli, che aveva concesso l’utilizzo della piazza. Il progetto, per quanto ambizioso, appare ancora privo di una struttura definita e con diversi punti oscuri. La stessa iniziativa “The 4Ever Show” non è stata accompagnata da dettagli ufficiali né da conferme affidabili sulla produzione.

Fan tra incertezza e amarezza

Il silenzio degli organizzatori ha lasciato spazio alla delusione. In tanti si erano già mobilitati per acquistare i biglietti e prepararsi a quello che sarebbe stato un evento storico per la città. Ora, però, cresce il timore che il concerto possa non vedere mai la luce.

Per il momento, l’unico segnale concreto è il messaggio sul sito di vendita: “Evento al momento non disponibile”. Non è chiaro se si tratti di un rinvio momentaneo o dell’annullamento definitivo.

Restano in attesa fan e istituzioni. La speranza è che nelle prossime ore venga fatta luce su un progetto che, almeno sulla carta, prometteva di portare uno spettacolo internazionale nel cuore di Napoli.