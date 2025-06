Cava de’ Tirreni, Cirielli all’attacco: “Incarichi illegittimi e sprechi, il centrosinistra paghi le proprie colpe”

È un’opposizione dura e senza compromessi quella portata avanti da Italo Cirielli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Cava de’ Tirreni. Al centro del suo ultimo comunicato stampa ci sono presunte gravi irregolarità legate agli ammanchi milionari nelle casse comunali e al conferimento di incarichi ritenuti illegittimi.

“Altro che buona amministrazione – si legge nella nota – a Cava si paga anche per incarichi che non dovevano essere assegnati”. Cirielli fa riferimento a un incarico conferito in modo presumibilmente irregolare, successivamente annullato in autotutela, per il quale sarebbe stata poi siglata una transazione da 9.000 euro per evitare un contenzioso legale. Una spesa pubblica che il consigliere definisce “lo specchio di una gestione amministrativa fallimentare targata centrosinistra”, citando la determinazione dirigenziale n. 666 del 4 giugno 2025.

“Di fronte a questo scenario non possiamo che provare indignazione. È evidente come l’improvvisazione e l’abuso abbiano preso il sopravvento nella macchina comunale, in totale assenza di controllo politico”, dichiara ancora Cirielli.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha formalmente richiesto la convocazione della Commissione Controllo e Garanzia. Intanto, Cirielli si rivolge direttamente al vicesindaco Nunzio Senatore e al capogruppo PD Luca Narbone: “Siete ancora soddisfatti della vostra gestione? Forse pensate di meritarvi una medaglia al merito per tanta trasparenza?”

Domande ironiche che, secondo il consigliere, evidenziano la gravità della situazione: “Mentre i cittadini fanno i conti con tasse elevate, servizi scadenti e degrado urbano, l’amministrazione sbaglia e paga con i soldi pubblici i propri errori”.

La conclusione è netta: “Fratelli d’Italia non farà sconti. Vogliamo chiarezza, responsabilità e, se necessario, le dimissioni di chi ha taciuto, coperto o contribuito a questo disastro. Cava de’ Tirreni merita molto di più”.