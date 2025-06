Cercola, smantellata rete di riciclaggio: rubavano auto di lusso, due arresti tra Napoli e hinterland

Nella serata del 6 giugno, i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini residenti a Napoli, indagati per concorso in riciclaggio.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica, prevede gli arresti domiciliari per uno degli indagati e la custodia in carcere per l’altro.

Le misure cautelari rappresentano l’esito di un’articolata attività investigativa avviata nel gennaio 2025, a seguito dell’arresto di un 39enne di Cercola, tuttora detenuto.

L’uomo era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, diverse autovetture rubate, dispositivi “jammer” per il disturbo dei segnali GPS, targhe italiane ed estere, strumenti per la punzonatura e la falsificazione dei telai, nonché attrezzatura specifica per il montaggio e smontaggio di veicoli.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno portato già nell’aprile scorso all’individuazione di un primo complice e, successivamente, dei due soggetti oggi destinatari delle misure cautelari.

Gli investigatori ritengono che i tre abbiano operato insieme in un’attività illecita mirata alla modifica dei dati identificativi di veicoli di grossa cilindrata rubati, destinati poi alla reimmatricolazione con documentazione falsificata.

Decisiva per l’indagine l’analisi delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza installato in un’area parcheggio, utilizzata dagli indagati come officina abusiva per la lavorazione delle auto.

Va sottolineato che il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari ed è soggetto a impugnazione.

I destinatari delle misure non devono essere considerati colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza definitiva, secondo il principio di presunzione di innocenza garantito dalla legge.