Domenica 8 giugno da dimenticare: tra omicidi, incendi e gravi incidenti in Campania

NAPOLI – Una domenica nera quella dell’8 giugno, segnata da una scia di violenza, incidenti e tragedie che hanno sconvolto diverse località della provincia partenopea e dell’area flegrea.

La giornata si è aperta con un misterioso incendio alle ore 7:00 del mattino, quando un balcone di un’abitazione sulla variante Copin di Pozzuoli ha preso fuoco. Le cause sono ancora da chiarire e sono al vaglio delle autorità competenti.

Solo un quarto d’ora dopo, alle 7:15, un grave incidente stradale ha coinvolto una donna che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata con la sua auto lungo la SS7 quater, poco prima dell’uscita di Lago Patria. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

Poche ore più tardi, alle 13:15, la tragedia ha colpito il litorale: un giovane è stato accoltellato a morte sul lido di Varcaturo. Inutili i tentativi di rianimazione: il ragazzo è deceduto sul posto, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Il pomeriggio non è stato da meno. Alle 16:58, un incidente stradale con più veicoli coinvolti si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Agnano, causando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Poco dopo, alle 18:00, Pozzuoli è tornata teatro di un’altra tragedia: un motociclista ha perso la vita in un violento impatto lungo via Napoli. Anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

A completare una giornata già drammatica, un furgoncino di una pasticceria ha preso fuoco mentre transitava sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi della galleria, a un orario non precisato. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha ulteriormente appesantito il traffico nella zona.

Una giornata da dimenticare per la Campania, segnata da sangue, sirene e tragedie.