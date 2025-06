Bimbo in coma, nuovi interrogatori in caserma: al centro le dichiarazioni della madre

Proseguono con grande riserbo le indagini sul caso del neonato di nove mesi ricoverato in coma all’ospedale Santobono di Napoli. Oggi, nella caserma dei carabinieri di Vibonati, si è tenuta una nuova serie di interrogatori disposti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, che coordina l’inchiesta.

Tra le persone sentite figura anche la madre del piccolo, già ascoltata nei giorni scorsi nel capoluogo partenopeo. La donna è stata nuovamente convocata in qualità di persona informata sui fatti per chiarire alcune dichiarazioni ritenute dagli investigatori contraddittorie o incomplete.

Sotto la lente un’ora di buio e dolore

Gli inquirenti si stanno concentrando in particolare sul lasso di tempo tra le 12:15 e le 13:15 di giovedì scorso, durante il quale il bambino sarebbe rimasto da solo in casa insieme al compagno della madre. È proprio in quell’arco temporale che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero verificati i traumi che hanno portato al suo ricovero in condizioni gravissime.

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Sapri, puntano a ricostruire con precisione la dinamica di quei momenti, analizzando anche i filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze dal contesto familiare e sociale.

Lesioni incompatibili con un singolo episodio

Il quadro clinico delineato dai sanitari ha contribuito ad alimentare forti sospetti: il piccolo presenta fratture multiple alla testa, alle costole, al femore e al collo, lesioni che – secondo quanto emerso finora – non sarebbero compatibili con un unico evento traumatico, ma piuttosto riconducibili a più episodi avvenuti in tempi diversi.

Una constatazione che rende ancora più complessa l’attività investigativa, aprendo scenari inquietanti e richiedendo massima cautela e riservatezza nelle prossime fasi.

Madre e compagno al centro delle indagini

A oggi, gli accertamenti sembrano ruotare attorno alla figura della madre e del suo attuale convivente. Il padre biologico del bambino, invece, risulta al momento estraneo ai fatti e non è indagato.

Il riserbo imposto dalla Procura è totale: tutte le comunicazioni, tanto giudiziarie quanto sanitarie, vengono filtrate esclusivamente dagli uffici di Lagonegro per garantire la tutela del minore e della delicatissima inchiesta in corso.

Condizioni disperate: comunità sotto shock

Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva in condizioni stazionarie ma disperate, con danni neurologici molto gravi. Le sue possibilità di sopravvivenza sono appese a un filo. L’intera comunità del Golfo di Policastro è scossa, stretta in un silenzioso abbraccio intorno a un dramma che, al momento, non trova spiegazioni.

Non si esclude che nei prossimi giorni vengano disposti nuovi interrogatori, perizie tecniche e accertamenti per cercare di fare luce su una vicenda che resta, per ora, avvolta da numerosi interrogativi.