Incidente nel salernitano, scooter contro il muro della stazione: grave una 21enne, ferita l’amica

Drammatico incidente nella serata di ieri, intorno alle ore 20, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisciotta. Due ragazze, entrambe originarie di Ascea, sono rimaste coinvolte in uno schianto in scooter contro il muro esterno della stazione: ad avere la peggio è stata una 21enne, ora ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Leonardo di Salerno. Ferita anche l’amica che viaggiava con lei.

Le giovani stavano percorrendo in scooter la strada proveniente dalla frazione Caprioli, nel Vallo di Diano, quando – per cause ancora in fase di accertamento – la conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro l’inferriata che delimita l’edificio ferroviario.

L’impatto è stato violentissimo: la ragazza alla guida è stata sbalzata dal veicolo, rovinando sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 con i volontari del Vopi. Viste le condizioni critiche della giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto e la stabilizzazione, la 21enne è stata trasferita in ambulanza all’Aeroporto di Pontecagnano, da dove un elicottero l’ha trasportata d’urgenza al San Leonardo di Salerno. I medici parlano di un possibile trauma cranico commotivo.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. I rilievi sono in corso e si stanno raccogliendo testimonianze, oltre a valutare la presenza di immagini utili dalle telecamere di sorveglianza. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.