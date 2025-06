Pagani. Rapina violenta al Pam, direttore ferito. Blitz simile all’MD di Angri

Una tranquilla tarda mattinata si è trasformata in terrore al supermercato Pam di via Guido Tramontano a Pagani, quando due individui incappucciati hanno fatto irruzione intorno alle 12:30, armati e determinati a razziare le casse. La rapina audace e violenta ha lasciato sotto shock i clienti e il personale presente.

La situazione è rapidamente degenerata. Dopo aver minacciato i presenti, i rapinatori hanno aggredito verbalmente e fisicamente il direttore del supermercato. L’uomo, pur visibilmente spaventato, ha cercato di opporre resistenza in una colluttazione che si è consumata tra gli scaffali gremiti di prodotti e lo sguardo terrorizzato dei clienti. Durante la zuffa, il direttore ha riportato ferite fortunatamente non gravi, ed è stato prontamente soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Il bottino della rapina ammonta a circa 500 euro. Una somma esigua, che sottolinea l’irrazionalità e la pericolosità dell’azione criminale. “È stata una scena raccapricciante,” ha raccontato un testimone, “la gente urlava e cercava di scappare, mentre i rapinatori urlavano contro il direttore.” Le sirene delle ambulanze e dei carabinieri hanno illuminato la scena, segnando un momento di forte paura per la comunità.

La giornata di terrore, purtroppo, non si è conclusa con l’episodio al Pam. Solo poche ore dopo, un altro supermercato, l’MD di Angri, è stato preso di mira con modalità simili. Anche in questo caso, i malviventi sono entrati in azione seminando il panico tra i clienti e il personale. Il bottino di quest’ultima rapina è stato di circa 1.000 euro, alimentando il sospetto di una serie di attacchi coordinati e mettendo in allerta le autorità locali.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite su entrambi i casi, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. La comunità è in stato di allerta, temendo ulteriori episodi di violenza.

Questi eventi hanno sollevato seri interrogativi sull’efficacia della sicurezza pubblica nella zona e sulla protezione dei lavoratori e dei clienti nei luoghi di acquisto quotidiani. “Non ci sentiamo più sicuri neanche quando andiamo a fare la spesa,” ha commentato un residente, esprimendo la preoccupazione diffusa nella comunità. Le autorità sono chiamate a rispondere prontamente per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.