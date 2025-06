Pillole di Storia 1981-2025: 44 anni nel ricordo di Alfredino Rampi, il bambino che svegliò una nazione

Il 10 giugno 1981 segna una delle ferite più profonde nella memoria collettiva italiana: la tragedia di Alfredino Rampi, il bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma.

Quella vicenda drammatica di 44 anni fa, fu un avvenimento accaduto tra il 10 ed il 13 giugno 1981, seguita in diretta TV da 21 milioni di telespettatori che seguirono quella disgrazia italiana, non è solo una cronaca di dolore, ma anche un punto di svolta nella storia della protezione civile italiana e della comunicazione mediatica.

In quel momento iniziano giorni lunghi per una voce, quella di Alfredino e il silenzio di una nazione intera.

Un Paese sospeso sul destino di un bambino

La storia inizia come una passeggiata di famiglia, in una tranquilla giornata estiva. Alfredino chiede al padre di proseguire da solo il cammino, un gesto piccolo, forse simbolo di crescita. Ma non arriverà mai a casa. Dopo ore di ricerche angosciose, sarà un brigadiere dei carabinieri a scoprire la verità: Alfredino è caduto in un pozzo artesiano profondo 80 metri, con un’apertura di appena 30 centimetri.

I soccorsi e l’Italia incollata allo schermo

Ci si prova in tutti i modi a salvarlo: calando oggetti, tentando perforazioni, provando a scavare tunnel paralleli.

Le immagini dei soccorritori, dei vigili del fuoco, degli speleologi, dell’“uomo ragno” Angelo Licheri, che tenta disperatamente di sollevarlo, mentre gli parla e lo consola, restano impresse nella memoria nazionale.

Eppure ogni tentativo fallisce. Alfredino scivola sempre più giù. Dopo tre giorni di agonia collettiva, il suo cuore smette di battere.

Il ruolo dei media

La Rai trasmette in diretta per 18 ore, una delle prime maratone mediatiche nella storia della televisione italiana. Non era fiction, era realtà: la confusione, l’improvvisazione, il dolore crudo.

Quella diretta, tanto criticata quanto cruciale, mostrò l’impreparazione di un Paese davanti a un’emergenza complessa, ma anche la forza straordinaria di una madre, Franca Rampi, che, pur straziata, seppe trasformare il proprio lutto in impegno civile.

L’eredità di Alfredino

Da quella tragedia nacquero cambiamenti concreti:

La Protezione Civile venne istituita grazie all’impegno del Presidente della Repubblica Sandro Pertini .

La legge sul sistema nazionale di Protezione Civile vide la luce nel 1992, dopo 11 anni di battaglie civili e politiche.

Il Centro Alfredo Rampi Onlus, fondato da Franca Rampi, oggi è un riferimento nazionale nella cultura della prevenzione, della sicurezza e dell’educazione al rischio per i più giovani.

Una memoria collettiva viva

A distanza di oltre 40 anni, la storia di Alfredino non è solo cronaca nera, ma una lezione profonda: su cosa significa prendersi cura, organizzare la solidarietà, prepararsi all’emergenza. E sulla potenza del dolore trasformato in azione concreta dal buio del pozzo alla luce della Protezione Civile.

L’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini tenta di dialogare con Alfredino Rampi.