Un anno di Francesco Squillante sindaco di Sarno

Dopo dodici mesi di lavoro, il sindaco di Sarno ricorda le sfide affrontate e i progetti in corso, confermando l’impegno a servire la comunità con dedizione.

Un anno di responsabilità e impegno

Il 10 giugno di un anno i cittadini di Sarno affidavano a Francesco Squillante la guida della città, con una fiducia espressa già al primo turno elettorale. Da quel momento è iniziato un percorso intenso, caratterizzato da lavoro quotidiano, scelte condivise e un impegno costante volto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Progetti avviati e sfide affrontate

Nei primi dodici mesi di mandato, l’Amministrazione comunale ha avviato diversi cantieri e progetti, in settori strategici come la riqualificazione urbana, la gestione dei rifiuti, il miglioramento della sicurezza e l’efficientamento dei servizi pubblici. Tra le priorità affrontate c’è stata anche la risposta alle emergenze ambientali e sociali, in un territorio spesso segnato da difficoltà strutturali.

Il sindaco Squillante ha ricordato come ogni scelta sia stata presa con l’ascolto della comunità e il coinvolgimento di tecnici ed esperti, per costruire un futuro sostenibile e partecipato. «Abbiamo affrontato sfide complesse – ha detto – ma con la collaborazione di tutti abbiamo raggiunto risultati concreti, come il rilancio dei servizi scolastici e il potenziamento della rete viaria.»

Uno sguardo al futuro con determinazione

«Molto è stato fatto, molto è in corso e molto resta ancora da realizzare», ha sottolineato Squillante, rimarcando la necessità di non fermarsi. Il sindaco ha ribadito il proprio impegno e quello della sua squadra amministrativa, fondato su serietà, ascolto e dedizione costante verso la città. L’obiettivo è mantenere alta la qualità della governance, continuare a valorizzare il patrimonio culturale e naturale di Sarno e promuovere politiche di inclusione sociale, per rendere la città più vivibile e attrattiva.

Il valore della comunità come guida

Alla base di tutto resta un profondo senso di appartenenza alla città. «Ogni giorno lavoriamo pensando al bene collettivo – ha spiegato Squillante – perché solo con un impegno condiviso possiamo costruire una città migliore per tutti.» Un bilancio che non è solo numeri e opere, ma anche la volontà di mantenere un dialogo aperto con i cittadini e di costruire qualcosa di importante per Sarno.

Marco Pittoni, il compagno che non ci ha mai lasciati