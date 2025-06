Angri. Partiti i lavori per lo stadio Pasquale Novi (video)

Si apre il cantiere: primi interventi su curva e ospiti

Angri. Dopo anni di attese, promesse e progetti più volte rimaneggiati, è finalmente arrivato il momento del taglio del nastro per il cantiere destinato alla riqualificazione dello stadio “Pasquale Novi”. La ditta appaltatrice, la “REE Costruzioni Group srls” con sede a San Nicola la Strada, ha preso ufficialmente in carico l’area, dando il via agli interventi iniziali. Le prime opere previste riguarderanno due punti cardine del progetto: la realizzazione di un settore riservato agli ospiti e la costruzione di una nuova curva, pensata appositamente per ospitare la tifoseria organizzata del Cavallino, da sempre anima pulsante dell’impianto.

Fondo Caiazzo verso un polo sportivo cittadino

L’area di Fondo Caiazzo, dove già sono presenti altre strutture sportive, si candida a diventare un vero e proprio polo sportivo d’eccellenza. L’intervento sullo stadio rappresenta un tassello strategico nel percorso di riqualificazione urbana e sportiva della zona, che potrebbe così diventare un punto di riferimento non solo per le attività calcistiche ma anche per tutto lo sport cittadino. Grazie alle nuove infrastrutture in programma, si apre una prospettiva concreta di rilancio per l’intera area, che ambisce a trasformarsi in fulcro di aggregazione sportiva e sociale per la comunità.

