Castellammare, furti d’auto senza sosta: rubata una Fiat Panda nel parcheggio FS. È allarme sicurezza

A Castellammare di Stabia si aggrava l’emergenza furti d’auto. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi nel parcheggio FS, già più volte teatro di simili azioni criminali. Intorno alle 16, una donna residente a Poggiomarino ha lasciato la sua Fiat Panda per recarsi al lavoro. Al suo ritorno, alle 20:30, della vettura non c’era più traccia.

Sotto shock, la donna si è recata immediatamente dai Carabinieri per sporgere denuncia. All’interno dell’auto, secondo quanto riferito, non c’erano oggetti di valore, a eccezione del seggiolino per il figlio di pochi mesi.

Non è il primo caso. Circa un mese fa, nello stesso parcheggio, alcuni ladri hanno tentato di rubare una Fiat 500 in pieno giorno, incuranti delle telecamere di videosorveglianza. Anche in quell’occasione, l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Antonio Abate ha permesso di ritrovare l’auto in Via Petraro un’ora e mezza dopo la denuncia. Tuttavia, il veicolo era gravemente danneggiato nella zona del volante e non più funzionante.

Il modus operandi sembra ormai consolidato: i malviventi tentano prima il cosiddetto “cavallo di ritorno” – la richiesta di un riscatto al proprietario – e, in caso contrario, smontano l’auto per rivendere i pezzi sul mercato nero.

La questione è già arrivata sui banchi del consiglio comunale di Palazzo Farnese. Nei giorni scorsi i consiglieri Antonio Alfano, Mario D’Apuzzo, Rosanna De Simone e Ciro Di Martino hanno presentato un’interrogazione per sollecitare interventi urgenti, anche alla luce di un furto ai danni di una turista torinese che ha suscitato indignazione.