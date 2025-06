Il grido d’allarme dalla Costiera Amalfitana: il limone IGP rischia l’abbandono senza un prezzo equo

Un paesaggio unico, scolpito a mano nei secoli, un frutto simbolo del Mediterraneo e un’agricoltura eroica che oggi rischia di scomparire. È l’allarme lanciato dalla Costiera Amalfitana per la sorte del Limone Costa d’Amalfi IGP, minacciato da un sistema che non garantisce un’equa remunerazione ai produttori.

“Coltivare limoni non arricchisce, ma tiene viva una cultura agricola irripetibile – afferma Carlo De Riso, presidente e CEO di Costieragrumi –. È un lavoro faticoso, interamente manuale, che dà occupazione stabile a 80 persone. Senza un compenso adeguato, questo equilibrio rischia di spezzarsi”.

I limoneti terrazzati, sorretti da antichi muretti a secco e affacciati sul mare, sono fondamentali per la tenuta del territorio, prevenendo frane ed erosione. Abbandonarli significherebbe compromettere irreversibilmente l’ambiente e il paesaggio. La raccolta avviene ancora “a spalla”, lungo sentieri impervi: un raro esempio di resistenza agroecologica.

Solo nella cooperativa Costieragrumi si producono ogni anno 1.200 tonnellate di limoni IGP, in parte con metodo biologico e nel pieno rispetto di protocolli ambientali rigorosi: si utilizzano pali in castagno, acqua di sorgente, e insetti utili per la lotta biologica. Il risultato è un limone dalla buccia edibile, ricercato da pasticcerie, gelaterie e produttori di liquori artigianali.

Ma questo modello virtuoso non reggerà a lungo senza un intervento strutturale. “È urgente un sistema che riconosca il valore ambientale, sociale e culturale di questa coltura – insiste De Riso –. Perché limone e paesaggio qui sono un tutt’uno: se cade uno, cade anche l’altro”.

In un’epoca in cui si parla di transizione ecologica, la Costiera l’ha già messa in pratica da decenni. Proteggerla oggi non è solo un imperativo economico, ma un atto di responsabilità ambientale e culturale.