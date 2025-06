Salerno, grave incidente tra ambulanza e auto: tre feriti e traffico in tilt

Coinvolti nello scontro un’ambulanza in servizio d’emergenza e un’automobile. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui il paziente trasportato dal mezzo di soccorso.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle ultime ore a Salerno, in via delle Calabrie. Coinvolti nello scontro un’ambulanza in servizio d’emergenza e un’automobile. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui il paziente trasportato dal mezzo di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto mentre l’ambulanza era diretta verso l’ospedale cittadino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza l’area. Le condizioni dei feriti – il conducente dell’auto, l’autista dell’ambulanza e il paziente – non sono ancora state comunicate ufficialmente.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, con le autorità che invitano a evitare via delle Calabrie fino al ripristino completo della circolazione.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini.