Sampdoria-Salernitana, trasferta del 15 giugno: info biglietti settore Ospiti per i tifosi granata

I residenti in Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore Ospiti, riservato ai tifosi granata.

La Sampdoria ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per il settore Ospiti in vista della sfida contro la Salernitana, in programma sabato 15 giugno. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 15:00 di mercoledì 11 giugno fino alle ore 19:00 di venerdì 14 giugno, al costo di 10 euro.

I residenti in Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore Ospiti, riservato ai tifosi granata. I tagliandi saranno in vendita online su ticketone.it e presso le rivendite fisiche autorizzate TicketOne presenti su tutto il territorio nazionale.

Non si prevede un esodo massiccio come in altre occasioni: l’assenza della Curva Sud Siberiano segnerà questa trasferta, seppur considerata tra le più importanti della stagione.