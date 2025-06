Sant’Antonio Abate prepara la più grande bandiera della sua storia: simbolo di identità e futuro

E' in fase di realizzazione la più grande bandiera mai realizzata per il Comune: un’opera corale, costruita con passione e maestria dalle sarte locali, che stanno cucendo a mano ogni simbolo rappresentativo della comunità abatese.

A Sant’Antonio Abate si cuce, letteralmente, un pezzo di storia. Come annunciato dalla sindaca Ilaria Abagnale, è in fase di realizzazione la più grande bandiera mai realizzata per il Comune: un’opera corale, costruita con passione e maestria dalle sarte locali, che stanno cucendo a mano ogni simbolo rappresentativo della comunità abatese.

Non si tratta solo di un’iniziativa simbolica, ma di un atto profondamente identitario. “Stiamo suggellando l’amore per questo paese”, scrive Abagnale, sottolineando il valore di una storia costruita giorno dopo giorno, con sacrificio, dedizione e senso di appartenenza. Una storia che, come evidenziato nel messaggio, non è stata semplicemente ereditata, ma costruita collettivamente — e che ora viene affidata con orgoglio alle generazioni future.

Il culmine dell’iniziativa si terrà il 25 giugno, quando la grande bandiera verrà calata dalla facciata del Municipio, in una cerimonia pubblica ricca di significato. Accanto alla sindaca di Sant’Antonio Abate ci sarà anche la collega di Lettere, Anna Amendola, a testimonianza del legame profondo tra i due territori. Un’amicizia istituzionale e culturale che ha saputo consolidarsi negli anni fino a diventare un esempio di fraterna collaborazione.

L’evento sarà molto più di una semplice cerimonia: sarà un momento di comunità, memoria e visione. Un’occasione per celebrare non solo il passato ricco di valori e conquiste, ma anche per guardare con fiducia al futuro. “Presto vi diremo molto di più”, promette Abagnale, lasciando presagire una manifestazione sentita e partecipata.