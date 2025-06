Scafati, il punto sui lavori pubblici: tempi, benefici e interventi in corso

Scafati – Prosegue con intensità il programma di riqualificazione infrastrutturale del territorio comunale. Il sindaco Pasquale Aliberti ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori pubblici in corso, con particolare attenzione a sottoservizi, rete fognaria, fibra, Enel e asfaltature, sottolineando anche le tempistiche e i benefici attesi per la cittadinanza.

“Stiamo portando avanti un lavoro complesso, ma indispensabile per dare a Scafati infrastrutture moderne, sicure e funzionali. È una fase di transizione che comporta disagi, ma i risultati saranno evidenti e duraturi”, ha dichiarato il primo cittadino.

Via L. Cavallaro, via Avigliano e via Capone: terminati i lavori alla rete fognaria, si procede ora con gli interventi per la posa della fibra ottica e degli impianti Enel. A seguire, il rifacimento completo del manto stradale e il ripristino dei passi pedonali.

Corso Nazionale: ultimi giorni di cantiere per la rete fognaria, ma la riapertura è prevista già per il fine settimana.

Via A. Diaz: conclusa la rete fognaria, sono in corso gli interventi Enel.

Via P. Vitiello: lavori terminati e area pronta per l’asfaltatura.

Via Bonifica: si lavora sugli allacci nelle traverse. Seguiranno interventi Enel, asfaltatura, ripristino marciapiedi e passi pedonali.

Via Passanti: in corso il ripristino dei marciapiedi; seguirà l’asfaltatura.

Via Berardinetti e via Cimmelli: l’Enel è attualmente impegnata nei lavori. Una volta completati, si procederà all’asfaltatura complessiva della zona periferica.

Via Virgilio e via Acquavitari: prevista la realizzazione dei muretti di contenimento. Sopralluogo programmato per la prossima settimana.

Via Poggiomarino: si attende l’intervento Enel per la chiusura dei lavori nelle adiacenti via Annunziata, via Zì Paolo e via Cristinelli, prima di procedere con gli asfalti.

Via della Resistenza e traverse M. Troisi e Bonaduce: in attesa dell’intervento di Enel e fibra, poi si passerà alla sistemazione della carreggiata.

Via di collegamento tra via P. Vitiello e via A. Diaz: l’inaugurazione è prevista in occasione della festa patronale.

Via G. Ferraris: la strada è già stata ripristinata dopo i lavori sulla rete fognaria.