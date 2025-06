Gioco d’azzardo, allarme in Campania: ogni residente spende quasi 3.700 euro l’anno

La Campania detiene un triste primato nazionale: è la regione in cui si spende di più per il gioco d’azzardo in rapporto alla popolazione. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, la media annua pro capite, considerando anche minori e anziani, è di 3.692 euro, un dato superiore persino a quello della Lombardia, che pur registra il volume assoluto più elevato con 24,8 miliardi di euro contro i 20,6 miliardicampani. Seguono Abruzzo (3.319 euro), Molise (3.275 euro) e Sicilia (3.182 euro).

Ma il dato più allarmante riguarda i giovani: secondo lo studio Espad IFC-CNR, in Campania il 6,3% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni gioca d’azzardo online, a fronte di una media nazionale del 3,8%. Inoltre, la regione registra la più alta percentuale di conti gioco online attivi rispetto alla popolazione: ben il 53,6%, seguita da Sicilia (42,6%) e Calabria (40,5%).

I numeri della dipendenza

Campania è anche in cima alla classifica per numero di pazienti in cura per disturbo da gioco d’azzardo (DGA). Nei 45 SerD regionali, 3.500 persone sono in trattamento, circa un quinto dei 15.000 italiani presi in carico a livello nazionale. Si tratta dell’8% dei 1,3 milioni di italiani affetti da forme gravi di ludopatia.

Un problema che, come sottolineato durante il convegno tenutosi a Salerno, “La Campania, l’azzardo e la tutela dei minori”, ha conseguenze drammatiche non solo sul piano psicologico, ma anche economico, sociale e familiare. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha evidenziato come la ludopatia sia “un’emergenza silenziosa ma devastante”, aggravata dal fatto che “i fondi nazionali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico sono stati bloccati”, costringendo la Regione a utilizzare risorse destinate ad altre dipendenze.

Il gioco online e i territori più colpiti

I numeri mostrano una netta prevalenza del gioco online tra i giovani adulti, in particolare tra i 18-24 e i 25-34 anni. Napoli è la città italiana dove si gioca di più su internet dopo Roma. Salerno, Caserta e Avellino si collocano rispettivamente al 16°, 30° e 39° posto della classifica nazionale.

Nel 2022, ben tre province campane sono rientrate tra le prime dodici per giocate online pro capite nei comuni sopra i 10.000 abitanti, con valori superiori alla media nazionale di 1.719 euro.

Boom di punti gioco

Il fenomeno è favorito da un’altissima diffusione di punti vendita dedicati al gioco: in Campania ce ne sono 19.603, distribuiti principalmente nel triangolo Napoli–Salerno–Caserta, su una popolazione di circa 5,6 milioni di abitanti.

Un fenomeno che spinge alla povertà

Il quadro che emerge è preoccupante: il Sud Italia, e in particolare la Campania, si conferma come epicentro di una crisi silenziosa. Il gioco d’azzardo si insinua tra le fasce più deboli, contribuendo ad alimentare dipendenze, indebitamento e disagio sociale.

“È necessario un cambio di passo — ha concluso De Luca — serve una comunicazione più responsabile, una regolamentazione efficace e interventi strutturati per proteggere i giovani e le famiglie”.