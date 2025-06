Giuseppe Conte a Salerno per dire “No al riarmo”: il M5S in piazza per il futuro dei giovani

L’appuntamento è fissato per le ore 11:30 in Via Velia 4, presso il gazebo organizzato dal gruppo territoriale del M5S e dal Network Giovani, all’interno dell’iniziativa “No al riarmo – Finanziateci il futuro, non la guerra”.

Giuseppe Conte sarà a Salerno sabato 14 giugno per partecipare alla mobilitazione nazionale promossa dal Movimento 5 Stelle contro l’aumento della spesa militare. L’appuntamento è fissato per le ore 11:30 in Via Velia 4, presso il gazebo organizzato dal gruppo territoriale del M5S e dal Network Giovani, all’interno dell’iniziativa “No al riarmo – Finanziateci il futuro, non la guerra”.

L’incontro salernitano si inserisce in una due giorni di eventi che si terranno in tutta Italia con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: le risorse pubbliche devono essere investite in scuola, sanità, lavoro e ambiente, non nelle armi. Il gazebo sarà un punto di ascolto e confronto, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

La coordinatrice provinciale del M5S, Virginia Villani, ha annunciato con entusiasmo la visita del presidente del Movimento:

“Accoglieremo con piacere Giuseppe Conte per un saluto al nostro presidio. Sarà un momento importante per ribadire un deciso No al riarmo. Il futuro si costruisce con la pace, non con le armi. Da mesi portiamo avanti in provincia iniziative pubbliche per sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i giovani, su un modello di società fondato sulla giustizia sociale. Il piano europeo di riarmo è una minaccia: rischia di sottrarre risorse fondamentali a settori essenziali come istruzione, sanità e ambiente. Serve una risposta forte, culturale e politica.”

La manifestazione si collega alle recenti mobilitazioni pacifiste, come “Stop alle Armi” del 5 aprile e quella per la Palestina del 7 giugno, sostenute dalle principali forze di opposizione. Il M5S continuerà la sua battaglia nelle piazze, a Salerno come in tutta Italia, per un futuro fondato su cooperazione, disarmo e diritti.