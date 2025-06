Maxi sequestro da 25 milioni e sgomberi a Castellammare: colpita la rete del clan D’Alessandro

Una doppia operazione ha scosso ieri Castellammare di Stabia, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito due distinti interventi coordinati contro la criminalità organizzata e l’occupazione abusiva di immobili pubblici. Al centro delle indagini, ancora una volta, la rete economica e relazionale legata al clan D’Alessandro, da decenni radicato nel territorio stabiese.

Su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – guidata dal procuratore Nicola Gratteri, con l’aggiunto Sergio Ferrigno e il sostituto Giuseppe Cimmarotta – i militari hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro. Il provvedimento, firmato dal Gip del Tribunale di Napoli, si inserisce nel filone investigativo Domino III, che tre settimane fa aveva già portato all’arresto di undici persone, tra cui professionisti e imprenditori considerati vicini al clan.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, e corruzione in atti giudiziari. Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire l’organizzazione camorristica.

Tra i beni finiti sotto sequestro figurano attività commerciali, conti correnti, immobili, veicoli e diverse società operanti nei settori dell’edilizia, della ristorazione, delle scommesse, del commercio di caffè e degli impianti elettrici. Tra questi anche il ristorante “Le Tre Caravelle”, gestito da Luciano Verdoliva, recentemente assolto da un’accusa di omicidio camorristico e tornato in libertà solo un mese fa. Il suo ritorno era stato celebrato con brindisi e fuochi d’artificio proprio davanti al locale, situato nella villa comunale, in piena “zona rossa”.

Sotto sequestro anche un appartamento che, secondo le indagini, sarebbe stato assegnato a una donna accusata di falsa testimonianza in un processo per omicidio del padre: in cambio del silenzio, avrebbe ricevuto l’abitazione per volere diretto del clan. Tra le società colpite figura inoltre una ditta intestata al boss Vincenzo D’Alessandro, con sede a Nuoro e attiva nel settore dell’intermediazione per impianti elettrici.

In parallelo, su impulso della Procura di Torre Annunziata, è stato eseguito uno sgombero di quattro appartamenti comunali occupati abusivamente in via Brin, nel rione Acqua della Madonna. Le occupazioni risalivano in alcuni casi al 2013. Le richieste di regolarizzazione avanzate dagli inquilini erano state respinte o mai presentate.

Un’operazione ad ampio raggio, che colpisce duramente il patrimonio illecito della camorra stabiese e riporta l’attenzione su un intreccio tra criminalità, economia e mala gestione del patrimonio pubblico.