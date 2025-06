Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera tra degrado e abbandono: la denuncia amara di chi lavora all’alba

C’è chi si alza all’alba per lavorare, e chi si sveglia tardi dimenticandosi persino di pulire. Non è una battuta, ma la fotografia impietosa del mercoledì al Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera, un tempo cuore pulsante dell’economia dell’Agro, oggi ridotto a una vera e propria discarica a cielo aperto.

C’è chi si alza all’alba per lavorare, e chi si sveglia tardi dimenticandosi persino di pulire. Non è una battuta, ma la fotografia impietosa del mercoledì al Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera, un tempo cuore pulsante dell’economia dell’Agro, oggi ridotto a una vera e propria discarica a cielo aperto.

Un video, diffuso in queste ore e girato da un operatore del settore, mostra cumuli di immondizia, scarti lasciati ovunque e un livello di degrado che parla da sé. Scene ripetute ogni settimana, ormai diventate la normalità in un luogo in cui il controllo è assente, la manutenzione inesistente e la decenza dimenticata, come riportato da “LeCronache“.

Il piazzale, nato come snodo strategico per il commercio ortofrutticolo, è oggi simbolo di abbandono e disinteresse istituzionale. Non si tratta più di casi isolati, ma di un fallimento strutturale che si perpetua nel silenzio generale.

La FIAL, con il segretario generale Domenico Merolla, ha più volte denunciato la situazione, inoltrando segnalazioni e richieste di intervento. Ma le risposte non arrivano. A mancare, oltre alla pulizia, è la voce delle istituzioni: Mirko Apa, liquidatore del mercato, tace; Gennaro Ferrante, responsabile amministrativo, è assente. I sindaci di Pagani, Nocera e Corbara restano immobili, lasciando lavoratori e cittadini in balia del degrado.

Chi ogni mercoledì affronta turni massacranti non chiede miracoli: chiede solo rispetto. Per il lavoro, per il tempo, per la dignità. E se a farsi portavoce del disagio è un lavoratore stanco, armato solo di uno smartphone, è perché la misura è colma.

Quel video non è solo una testimonianza, ma un grido d’allarme. Un’accusa contro chi ha dimenticato che dietro ogni cassetta di frutta e verdura, c’è una persona che lavora. E quella persona merita dignità, non spazzatura.