Pompei, protesta ad oltranza degli ambulanti: “Vogliamo tornare a lavorare su suolo pubblico”

I commercianti ambulanti di Pompei, fermi da ottobre, hanno dato il via a una protesta ad oltranza in piazza Bartolo Longo per chiedere soluzioni concrete alla loro lunga inattività lavorativa. Armati di fischietti, cartelli e cori da stadio, per oltre quattro ore hanno presidiato piazza De Fusco, davanti al Comune, per richiamare l’attenzione dell’amministrazione e dell’opinione pubblica su una crisi che sta mettendo in ginocchio decine di famiglie.

Guidati da Raffaele Scisciola, presidente dell’associazione “Pompei fuori le mura”, i lavoratori pongono due richieste precise all’amministrazione comunale del sindaco Carmine Lo Sapio. La prima: il ritorno immediato al lavoro su suolo pubblico, alla luce della proroga nazionale delle concessioni fino al 30 settembre 2027. La seconda: avviare entro tale scadenza una nuova assegnazione delle concessioni pubbliche secondo i criteri della direttiva Bolkestein.

Gli ambulanti si dicono contrari alla proposta comunale di sostituire i tradizionali banchi con chioschi prefabbricati da assegnare in fitto tramite bando. Una soluzione, sottolineano, che non garantisce stabilità lavorativa né valorizza le loro attività, come riporta “MadeinPompei“.

In precedenza, l’amministrazione aveva tentato di sistemarli su un suolo privato in piazza Esedra, ma il progetto si è arenato a causa di cavilli burocratici e difficoltà organizzative: appena 12-14 postazioni per 66 attività avrebbero garantito solo turni occasionali di lavoro.

Una delegazione è stata ricevuta in Comune dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca e dal dirigente al commercio Gianluca Fimiani. Ma il confronto, dai toni accesi, si è concluso senza risultati. Gli ambulanti annunciano che la protesta continuerà anche domani e culminerà il 13 giugno con una manifestazione a piazza Esedra, in concomitanza con il convegno istituzionale “Pompei e il suo Territorio” previsto all’Auditorium degli Scavi.