“Prendersi cura di chi cura”: a Nocera Inferiore boom di partecipazione alla prima Scuola per Caregiver (fotogallery)

La Scuola per Caregiver del Distretto Sanitario 60 (ASL Salerno) offre incontri gratuiti per formare e sostenere chi assiste familiari con demenza. Un'iniziativa concreta di sanità territoriale.

È partito il 4 giugno e ha già registrato una forte partecipazione il ciclo di incontri formativi della Scuola per Caregiver, attivata presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) del Distretto Sanitario 60 della ASL Salerno che comprende quattro comuni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

Un progetto con lo “Slogan Prendersi Cura di chi Cura”, pone finalmente al centro le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare fragile o affetto da demenza, spesso in silenzio e lontano dai riflettori.

In Italia, milioni di Caregiver affrontano quotidianamente un compito complesso e carico di responsabilità: dalla gestione dei bisogni pratici alla fatica emotiva, passando per l’isolamento sociale e la mancanza di supporto. A loro si rivolge questa iniziativa pionieristica, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, che si propone come spazio di ascolto, formazione e crescita personale. “Il Caregiver, è una figura chiave, ma troppo spesso dimenticata. Vogliamo formarlo e sostenerlo, affinché possa migliorare la qualità di vita propria e del paziente”, ha dichiarato il Dott. Giovanni Rea, neurologo e responsabile del CDCD di Nocera Inferiore.

Il percorso, di cui il promotore e moderatore e responsabile del Progetto è il Dott Gerardo Menichino della Prima Edizione della “Scuola per il Caregiver” al CDCD DS 60, prevede quattro appuntamenti (due già svolti), settimanali che affiancano nozioni mediche di base a strumenti concreti per affrontare le difficoltà del quotidiano: gestione dei comportamenti, comunicazione efficace, tecniche di prevenzione dello stress, orientamento tra le risorse disponibili sul territorio.

Durante il secondo incontro di ieri pomeriggio (11/06/2025), che si è svolto presso la sala Polivalente del DS 60 in via Salvatore Giordano 7 (piano seminterrato), in una sala gremita da parenti e assistiti, sono intervenuti il Direttore del Distretto Sanitario 60 Roberto Coletta, il Dott. Rea Giovanni responsabile scientifico del Progetto e la Dott.ssa Federica Galisi, psicologa ha guidato i partecipanti in un primo approccio di circa 50 minuti al percorso psicologico del caregiver: “Prendersi cura significa anche preservare il proprio benessere – ha sottolineato – e imparare a chiedere aiuto quando serve.”

I prossimi appuntamenti

18 giugno – Disfagia neurologica (Dott.ssa Italia Odierna), presentazione del progetto “Cafè Alzheimer” (Dott.sse Laudato e Donnarumma).

25 giugno – Supporto psicologico per caregiver (Dott. Domenico D’Auria), Servizi e opportunità territoriali (assistente sociale del Comune di Nocera Inferiore).

Tutti gli incontri si tengono presso la sala Polivalente del DS 60 in via Salvatore Giordano 7 (piano seminterrato), dalle ore 16:00 alle 17:30.

Tra i temi affrontati:

Tecniche per comunicare con persone affette da demenza

Strategie per gestire i cambiamenti comportamentali

Strumenti per preservare l’equilibrio psicofisico

Orientamento verso servizi territoriali e pianificazione del futuro

L’iniziativa si inserisce all’interno dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze, previsti a livello nazionale, e rappresenta un esempio concreto di sanità territoriale vicina ai cittadini.

Con questa Scuola per Caregiver, il Distretto Sanitario 60 lancia un messaggio forte: la qualità della vita del Caregiver, non è un lusso, ma una priorità del sistema sociosanitario.

Per informazioni e supporto, è attivo il Punto di Ascolto del CDCD di Nocera Inferiore, che accompagna le famiglie lungo un percorso difficile ma, da oggi, meno solitario.

Per info e prenotazioni sono disponibili i numeri 081 9212628 / 081 9212619