Rissa a Cava de’ Tirreni: 20-30 aggressori a volto coperto assalgono tre ragazzi di Roccapiemonte

Sarebbero state tra le 20 e le 30 le persone coinvolte nella violenta aggressione avvenuta nella notte di gennaio 2022 a Cava de’ Tirreni, lungo Corso Umberto I, ai danni di tre ragazzi di Roccapiemonte. È quanto emerso nell’ultima udienza del processo che vede imputate quattro persone, tre di Roccapiemonte e una di Cava, tutte accusate di rissa. Uno di loro deve rispondere anche del possesso di un coltello.

Secondo i racconti di testimoni e alcuni imputati, quella notte un gruppo numeroso di persone incappucciate e con il volto coperto avrebbe circondato e aggredito i tre giovani, arrivati a Cava per un drink in un bar gestito da un’amica. Prima dell’aggressione, ci fu un episodio di tensione all’interno del locale, risolto senza conseguenze, ma poco dopo, all’uscita, i tre furono assaliti senza apparente motivo, riportando ferite che li portarono in ospedale, come riporta “Il Mattino“.

L’ipotesi è che la rissa fosse legata a rivalità sportive tra tifoserie, anche se questa resta solo un sospetto. A rafforzare questa tesi, la domanda rivolta da uno degli aggressori a un testimone sulla provenienza dei ragazzi, seguita dalla richiesta di allontanarsi perché venivano da Roccapiemonte.

Le indagini delle forze dell’ordine, supportate dalla visione delle telecamere di sorveglianza del centro cittadino, hanno permesso di identificare quattro persone coinvolte. In un video è stato anche notato un coltello in pugno a uno dei partecipanti, ma l’uso dell’arma non è stato confermato dalle testimonianze. Non si esclude che altri partecipanti, eventualmente armati, non siano stati individuati. La sentenza sul caso è prevista entro la fine del mese.