Siano, cucciolo di volpe abbandonato salvato da un volontario: “Era denutrito, poche speranze di reintroduzione in natura”

Un cucciolo di volpe, solo e denutrito, è stato salvato a Siano, in provincia di Salerno, grazie alla segnalazione di una residente che lo aveva notato nel suo giardino. Nonostante l’attesa di alcuni giorni, la madre del piccolo non è mai tornata a riprenderlo. Così, per evitare che morisse, i volontari per la fauna selvatica sono intervenuti e lo hanno trasferito al Cras, il Centro di Recupero per Animali Selvatici.

«Era così piccolo e denutrito», racconta Nicola Campomorto, il volontario che ha effettuato il salvataggio. La proprietaria del terreno aveva immediatamente messo in sicurezza l’area, allontanando i suoi cani, e aveva rispettato tutte le indicazioni per non interferire con il possibile ritorno della madre. Dopo due giorni senza cambiamenti, si è deciso di procedere al recupero, come riportato da “Fanpage“.

Le condizioni del cucciolo non lasciavano alternative: senza l’intervento umano, non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere. Tuttavia, il ritorno alla vita selvatica resta difficile. «Con le volpi è sempre complicato – spiega Campomorto – perché tendono a diventare confidenti con l’uomo, e questo rende il reinserimento in natura molto problematico».

Nonostante ciò, il Cras farà il possibile per garantire al piccolo una seconda possibilità, con l’obiettivo, seppur difficile, di un futuro tra i boschi. Intanto, resta il gesto di grande sensibilità di chi ha scelto di salvare una vita fragile e silenziosa.