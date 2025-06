Veglia di preghiera a Villammare per il piccolo Pietro: la comunità unita nel dolore e nella speranza

La comunità di Villammare, in provincia di Salerno, si è stretta in un'intensa veglia di preghiera nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo per esprimere vicinanza e speranza al piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santobono di Napoli.

Il bimbo era arrivato in coma al pronto soccorso di Sapri lo scorso giovedì, vittima di gravi lesioni. A celebrare la funzione, don Vincenzo Contaldi, parroco della cittadina, che ha saputo dare voce al dolore collettivo con parole di fede e conforto: “In questo momento preghiamo – ha detto – e ci rivolgiamo al Signore affinché Pietro possa tornare tra noi, sano e salvo, come ogni altro bambino”.

Presenti molti cittadini, profondamente colpiti dalla vicenda, così come il sindaco Manuel Borrelli: “Da padre, da uomo e da sindaco – ha dichiarato visibilmente commosso – non ci sono parole. Viviamo ogni giorno con il fiato sospeso, in attesa di notizie da Napoli. La nostra comunità è devastata”.

Intanto, sul fronte delle indagini, è stata disposta la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale per la madre del bambino, con divieto di avvicinamento agli altri due figli. Una misura necessaria per garantire che le indagini proseguano in un ambiente protetto e senza condizionamenti.