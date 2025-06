Yassine, 17 anni e senza contratto: nuove testimonianze sul tragico incidente in fabbrica a Nocera Inferiore

Yassine Bousenna, il 17enne morto lo scorso 11 aprile dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario in un’azienda di lavorazione del legno a Nocera Inferiore, non era autorizzato a lavorare in quel luogo. È quanto emerso dalle testimonianze rese lunedì pomeriggio da due cittadini marocchini, uno dei quali fratello della vittima, durante un incidente probatorio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, durato quasi cinque ore.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Gianluca Caputo, ipotizza reati di omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sono sette gli indagati: tra questi, l’amministratore giudiziario dell’azienda, i datori di lavoro e altri responsabili operativi.

I due testimoni hanno raccontato di aver lavorato “in nero” per sei giorni nella stessa azienda, tra il 24 e il 29 marzo, poi andati via per ritardi nei pagamenti. Il giorno dell’incidente, l’11 aprile, Yassine si è presentato in fabbrica nonostante non vi lavorasse ufficialmente e senza che nessuno lo conoscesse direttamente. Forse cercava il fratello, da cui non aveva notizie da giorni per problemi con il cellulare. In qualche modo, è stato indirizzato verso una postazione accanto al macchinario dove poi si sarebbe consumata la tragedia, come riportato da “Il Mattino“.

Il ragazzo, senza formazione né esperienza, è rimasto incastrato sotto una macchina dotata di nastro e rullo. Secondo un testimone, dopo aver sentito delle urla, ha visto Yassine privo di sensi: un dipendente ha provato a liberarlo tagliando il rullo con una sega. Nessuno, però, avrebbe allertato subito il 118. Il giovane è stato caricato in auto, trasportato in uno spiazzo con ambulanze private, dove ha atteso minuti preziosi prima di essere trasferito in ospedale. È morto circa mezz’ora dopo l’arrivo al “Umberto I”.

Ora il magistrato analizzerà nel dettaglio le nuove testimonianze, in attesa degli esiti dell’autopsia, per valutare eventuali aggiornamenti sulle responsabilità dei sette indagati e far luce su ogni aspetto della vicenda.