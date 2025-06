Cava de’ Tirreni, stop alla sperimentazione del senso unico a Pregiato: “Troveremo soluzioni condivise”

Finisce in anticipo la sperimentazione del senso unico a Pregiato, frazione di Cava de’ Tirreni. A comunicarlo è stato il sindaco Vincenzo Servalli, spiegando che la decisione è stata presa dopo le numerose proteste dei residenti, l’intervento del parroco don Luigi Grimaldi e alcuni episodi gravi verificatisi nei giorni scorsi, tra cui il furto della segnaletica stradale e atti vandalici da parte di ragazzini, ripresi in video mentre lanciavano transenne a terra con pericolo per sé e per gli altri.

Nonostante alcuni riscontri positivi in termini di miglioramento della vivibilità lungo via Luigi Ferrara, il Comune ha optato per un ritorno alla viabilità precedente, ribadendo comunque l’importanza dei dati raccolti che potranno essere utili per futuri interventi più condivisi.

“Ringrazio i tanti cittadini che hanno espresso valutazioni positive sul provvedimento – ha dichiarato il sindaco Servalli –. Il comitato tecnico continuerà a lavorare per individuare soluzioni efficaci a un problema che si è aggravato negli anni a causa dell’aumento del traffico. È necessario trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle delle attività commerciali che hanno segnalato difficoltà e perdita di clientela”.

L’amministrazione comunale conferma dunque la volontà di dialogo e la disponibilità ad ascoltare tutte le parti in causa, con l’obiettivo di migliorare la viabilità nel rispetto della sicurezza e della vivibilità del quartiere.