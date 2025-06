Estorsione in videochiamata dal carcere: “Tu lavori e devi pagare”, poi l’incendio del negozio

Un’estorsione imposta via videochiamata direttamente dal carcere, seguita, due giorni dopo, da un incendio doloso ai danni del negozio della vittima. È quanto emerso dall’inchiesta che ha portato all’arresto di Nunzio Della Ragione, 38 anni, e Salvatore Ciro Crescentini, 20 anni, entrambi finiti in carcere con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Della Ragione è anche indagato per utilizzo illecito di un telefono cellulare in carcere.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Boscoreale, i fatti risalgono al 14 febbraio 2025. Quel giorno, Crescentini si è recato in una tabaccheria per “consegnare un messaggio” al titolare. Tramite una videochiamata effettuata dal proprio cellulare, ha messo in contatto il commerciante con Della Ragione, recluso nel carcere di Poggioreale, e con un secondo detenuto ancora in fase di identificazione.

Il messaggio è stato chiaro e diretto: “Tu lavori e ci devi dare i soldi”, con una richiesta estorsiva di 50mila euro, da versare in due tranche. In caso di rifiuto, la minaccia era esplicita: “Ti spariamo nelle gambe”.

Due giorni dopo, nella notte del 16 febbraio, l’attività commerciale è stata colpita da un incendio doloso. Anche se l’episodio non è stato formalmente attribuito agli arrestati, è stato denunciato ai carabinieri, intervenuti alle 3:45. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso due individui incappucciati che versano liquido infiammabile all’esterno della tabaccheria, appiccano il fuoco e fuggono.

L’inchiesta prosegue per identificare tutti i responsabili e verificare eventuali collegamenti con contesti criminali organizzati.