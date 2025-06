Fondo Nazionale Non Autosufficienza: più risorse per l’Ambito S2 Cava-Costiera e nuova rimodulazione degli assegni di cura

Il Piano di Zona Ambito S2 Cava de' Tirreni – Costiera Amalfitana comunica che, grazie al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA 2023), sono stati incrementati i fondi destinati all’attivazione di servizi personalizzati per l’assistenza alle persone con gravi patologie, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Con il Decreto Dirigenziale n. 172/2025, la Regione Campania ha assegnato all’Ambito S2 una somma complessiva di € 1.296.000,00, suddivisa come segue:

€ 681.880,08 per assegni di cura (voucher);

€ 329.637,08 per la quota destinata ai servizi.

L’assegnazione delle risorse mette in evidenza la necessità di rimodulare gli importi previsti per gli assegni di cura e di rafforzare l’utilizzo di progetti individualizzati, così da rispondere in modo più mirato alle diverse esigenze sanitarie degli assistiti.

La nuova rimodulazione degli importi – definita tenendo conto dei parametri ISEE per garantire equità d’accesso – prevede tre fasce di contributo economico per il 2025:

€ 800,00 ;

€ 600,00 ;

€ 400,00, in base alla gravità della patologia e al valore ISEE.

Ad oggi, sono state già liquidate le mensilità di gennaio e febbraio 2025 secondo le cifre previste nella programmazione del 2024, come deliberato dal Coordinamento istituzionale del 5 giugno 2025. A breve, verranno erogati anche i contributi relativi a marzo, aprile e maggio sulla base dei nuovi criteri approvati.