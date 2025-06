Palma Campania, controlli sul sovraffollamento abitativo: sequestrati 7 letti

Durante il sopralluogo, sono emerse gravi irregolarità: in particolare, è stato effettuato il sequestro di sette letti in eccesso rispetto al limite consentito

Controlli all’alba e mano ferma contro il degrado abitativo. È quanto avvenuto a Palma Campania nei giorni scorsi, dove il sindaco Nello Donnarumma ha preso parte personalmente, insieme alla Polizia Municipale, a un’operazione mirata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e del sovraffollamento in alcune abitazioni del territorio comunale.

Durante il sopralluogo, sono emerse gravi irregolarità: in particolare, è stato effettuato il sequestro di sette letti in eccesso rispetto al limite consentito, segnale chiaro della presenza di situazioni di affollamento non compatibili con la normativa vigente.

Il primo cittadino ha ribadito con fermezza la linea dell’amministrazione:

“Palma non è terra di nessuno. Invitiamo ancora una volta i proprietari degli immobili a regolarizzare le posizioni abitative per evitare sanzioni pesanti come quelle che seguiranno al sopralluogo di oggi”.

L’invito è rivolto in particolare a chi affitta appartamenti senza rispettare le norme in materia di sicurezza e vivibilità, spesso a danno di persone in condizioni di vulnerabilità.

Infine, il sindaco ha concluso con un messaggio chiaro:

“Fermarsi? Mai. Continueremo a vigilare sul territorio per garantire dignità e legalità a tutti i cittadini”.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli volti al contrasto del degrado urbano e alla tutela della salute pubblica, temi al centro dell’azione amministrativa dell’attuale giunta.