Saldi estivi in Campania, ecco quando iniziano e perché rischiano di perdere valore

Partiranno il 5 luglio i saldi estivi, ma Confesercenti Salerno accende un faro sulle difficoltà che continuano ad affliggere il commercio tradizionale. Il presidente provinciale Raffaele Esposito pone una domanda provocatoria: i saldi rappresentano ancora un’opportunità concreta o si sono trasformati in una semplice formalità?

Il settore dell’abbigliamento, della moda, dell’artigianato e del vero Made in Italy risente fortemente della crisi dei consumi. In Campania, in particolare, i prodotti di qualità artigianale risultano spesso inaccessibili per le famiglie a reddito medio-basso. A ciò si aggiunge un contesto di continue promozioni e svendite, spesso senza regole, che rischia di svuotare di senso i saldi stagionali.

«Siamo sommersi da offerte tutto l’anno, senza alcun controllo – afferma Esposito – e in questo modo si rischia di incentivare acquisti impulsivi di prodotti scadenti. Il vero affare resta scegliere beni di qualità, italiani, durevoli e di provenienza certa».

Confesercenti invita i consumatori a riscoprire la figura del commerciante di fiducia, fondamentale per orientarsi tra le tante proposte e riconoscere le vere occasioni. Secondo Esposito, affrontare i saldi con consapevolezza, affidandosi a chi conosce bene il territorio e le esigenze della clientela, può trasformarli in un’opportunità concreta di rilancio per imprese e cittadini.