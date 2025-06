Stazione di Scafati esclusa dai lavori RFI, il Sindaco Aliberti chiede chiarimenti: “Serve attenzione anche per noi”

“I lavori annunciati da RFI – ha spiegato Aliberti – sono finanziati in gran parte con fondi PNRR, ma la stazione di Scafati, sebbene coinvolta nella sospensione della circolazione, non compare tra gli interventi previsti."

Un investimento da 79 milioni di euro è stato annunciato per il rilancio della linea ferroviaria storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, ma senza menzionare la stazione di Scafati. Un’assenza che ha destato perplessità nel sindaco Pasquale Aliberti, il quale ha subito chiesto spiegazioni al sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante.

“I lavori annunciati da RFI – ha spiegato Aliberti – sono finanziati in gran parte con fondi PNRR, ma la stazione di Scafati, sebbene coinvolta nella sospensione della circolazione, non compare tra gli interventi previsti. Una situazione che preoccupa, anche alla luce dei frequenti allagamenti, dei problemi di sicurezza e del mancato adeguamento della struttura ai treni Jazz, con gravi disagi per i pendolari”, come riportato da “LeCronache“.

Il sottosegretario Ferrante ha chiarito che la stazione di Scafati è comunque parte integrante del Piano Integrato Stazioni di RFI e sarà oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede:

la rifunzionalizzazione del fabbricato viaggiatori,

interventi antisismici,

nuove pensiline,

marciapiedi rialzati,

un sovrappasso con ascensori per superare le barriere architettoniche.

Ferrante ha inoltre rassicurato che le interruzioni programmate saranno sfruttate anche per avviare opere propedeutiche nella stazione di Scafati.

Intanto, gli assessori comunali Teresa Formisano (Polizia Municipale) e Giovanni Di Palma (Lavori Pubblici) hanno preso parte a un incontro con RFI presso il Provveditorato Interregionale, per discutere del progetto di soppressione dei passaggi a livello sulla linea Napoli-Potenza, incluso un cavalcavia tra via Palmentelle e via Salice e un nuovo sottovia al km 30+430. A breve è previsto un sopralluogo tecnico per valutare possibili interventi che migliorino la viabilità e la sicurezza del territorio.