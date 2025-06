Un minuto per Carlo Legrottaglie: le sirene della Costiera Amalfitana per ricordare i caduti

Domani, sabato 14 giugno, alle ore 10:00, la Costiera Amalfitana si fermerà per un minuto di intensa commemorazione. In un gesto corale, tutti i Comandi di Polizia Municipale del territorio si raduneranno davanti alle cinque stazioni dei Carabinieri della Costa per rendere omaggio al Brigadiere Carlo Legrottaglie.

Domani, sabato 14 giugno, alle ore 10:00, la Costiera Amalfitana si fermerà per un minuto di intensa commemorazione. In un gesto corale, tutti i Comandi di Polizia Municipale del territorio, insieme alla Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Carabinieri e Marinai d’Italia, si raduneranno davanti alle cinque stazioni dei Carabinieri della Costa per rendere omaggio al Brigadiere Carlo Legrottaglie, caduto in servizio, e a tutti coloro che hanno perso la vita indossando una divisa al servizio del Paese.

In segno di rispetto e riconoscenza, alle 10:00 in punto verranno accese simultaneamente le sirene e i lampeggianti dei mezzi di servizio. Un minuto di silenzioso tributo, interrotto solo da quei suoni, per sottolineare il legame profondo tra le istituzioni e la cittadinanza.

L’iniziativa, oltre a onorare la memoria dei caduti, mira a sensibilizzare la popolazione sul valore del servizio pubblico e del sacrificio. Si invita quindi la comunità a non allarmarsi: il suono delle sirene sarà parte di un gesto simbolico e programmato, non legato a situazioni di emergenza.

Un momento di unità e memoria che attraverserà l’intera Costiera Amalfitana, nel segno del rispetto, del dovere e del coraggio.