Angri, omicidio Carotenuto: giudizio immediato per due uomini accusati di premeditazione

I due saranno processati per omicidio premeditato, rissa (accusa recentemente aggiunta dal pm Michele Migliardi), e possesso illegale di armi in luogo pubblico.

È stato ucciso con un colpo di pistola al termine di una rissa scoppiata nel centro di Angri. Così è morto Mario Carotenuto, 34 anni, il 16 giugno 2024. Per quell’episodio, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato — su richiesta della Procura di Nocera Inferiore — nei confronti di Pasquale Milo, 44 anni, gestore di uno dei locali coinvolti nella lite, e di Neculai Marius Nicuta, 31 anni, suo collaboratore.

I due saranno processati per omicidio premeditato, rissa (accusa recentemente aggiunta dal pm Michele Migliardi), e possesso illegale di armi in luogo pubblico: Milo avrebbe portato con sé una pistola, Nicuta un bastone. A sparare, secondo le accuse, fu Milo.

Nei suoi confronti pende anche l’accusa di ricettazione di due armi da fuoco e del possesso non denunciato di circa 133 cartucce, trovate il giorno successivo al delitto in diversi caricatori. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri di Nocera Inferiore grazie a telecamere di sorveglianza, testimonianze, intercettazioni, analisi telefoniche e una consulenza balistica, come riportato da “Il Mattino“.

Carotenuto fu colpito alla coscia destra con un proiettile calibro 9×19, esploso da oltre quindici metri. Il colpo recise l’arteria femorale, provocando un’emorragia letale.

Poche ore prima, il 34enne — secondo le ricostruzioni — aveva fatto irruzione in due locali di via Di Mezzo, aggredendo gestori, dipendenti e alcuni clienti, senza che il movente fosse mai chiarito. Aveva con sé un paio di forbici e un altro oggetto contundente.

Secondo la Procura, dopo la colluttazione, gli imputati si armarono e uscirono alla ricerca del giovane, appostandosi in via Giudici e poi seguendolo in via Risi, dove Milo esplose l’unico, fatale colpo. La difesa sostiene che i due si stavano semplicemente proteggendo da una nuova aggressione da parte di Carotenuto, già noto per comportamenti molesti e precedenti penali, oltre a problemi di tossicodipendenza.

Il processo inizierà in Corte d’assise a Salerno dopo l’estate.