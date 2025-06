Giornata di emergenze per il Soccorso Alpino: ritrovata donna scomparsa, salvati escursionisti in Cilento e in Costiera

Giornata di intensa attività quella di ieri per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato in tre interventi in poche ore.

Giornata di intensa attività quella di ieri per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato in tre interventi in poche ore.

Il primo allarme è arrivato dalla Prefettura di Napoli, attivata secondo il Piano per le persone scomparse per il caso di una donna allontanatasi da Portici (NA) l’11 giugno. Le ricerche sono iniziate tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, per poi concentrarsi in zona San Vito, alle pendici del vulcano, grazie a una traccia olfattiva rilevata dai cani molecolari della Protezione Civile e confermata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La donna è stata infine localizzata in una zona aperta, seduta a terra, in apparenti buone condizioni.

Contemporaneamente, i tecnici del CNSAS sono intervenuti nella Valle delle Ferriere per soccorrere un escursionista australiano con un trauma a un arto inferiore. L’uomo è stato stabilizzato dalla squadra di terra e recuperato con il verricello dall’elisoccorso 118 di Napoli.

In Cilento, invece, è stata soccorsa una famiglia inglese con bambini dispersa tra Magliano Nuovo e Laurino. Il recupero è avvenuto tramite elisoccorso 118 di Salerno, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, che ha garantito il trasferimento in sicurezza del nucleo familiare.