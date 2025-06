Morte del 17enne in fabbrica a Nocera: salgono a sette gli indagati, accuse di omicidio colposo e lavoro nero

Salgono da quattro a sette le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore, che indaga sulla morte del 17enne Yassine Bousenna, cittadino marocchino deceduto in ospedale dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto l’11 aprile in una fabbrica di lavorazione del legno. Il pubblico ministero Gianluca Caputo contesta a tutti gli indagati l’accusa di omicidio colposo e violazione delle norme antinfortunistiche.

Tra gli indagati figurano un dipendente responsabile del macchinario che avrebbe schiacciato il giovane, il responsabile della sicurezza e prevenzione dell’azienda, oltre ad altri soggetti già individuati in precedenza. Nel corso dell’incidente probatorio, durato oltre cinque ore, sono stati ascoltati il fratello della vittima e un altro operaio, entrambi colleghi del ragazzo. I due hanno dichiarato che il minorenne non era autorizzato a lavorare e che l’attività veniva svolta in nero. Hanno anche riferito di essersi allontanati dalla fabbrica per problemi legati ai mancati pagamenti.

Secondo quanto ricostruito, il 17enne sarebbe rimasto schiacciato da un rullo durante l’uso di un macchinario. Uno dei testimoni ha raccontato di aver sentito delle urla e di aver visto il ragazzo privo di sensi. A liberarlo fu un dipendente, che tagliò il rullo con una sega. Yassine fu poi trasportato in auto presso un’area dove sostano ambulanze private, rimanendo lì per diversi minuti prima di essere trasferito in ospedale, dove morì poco dopo il ricovero.

Dalle prime indagini è emerso che il ragazzo non solo lavorava senza contratto, ma non aveva ricevuto alcuna formazione o informazione sui rischi legati al macchinario. Inoltre, secondo la Procura, nessuno degli indagati avrebbe chiamato il 118. Sono stati sequestrati i telefoni degli indagati e il macchinario incriminato, su cui sono in corso perizie tecniche. L’autopsia ha rivelato che la morte è sopraggiunta in seguito a un malore causato dall’incidente.

Ora la Procura dovrà mettere insieme tutti gli elementi raccolti – testimonianze, perizie e referti – per definire le responsabilità individuali.