Nocera Inferiore. Incidente multiplo sull’A3: tre auto coinvolte, due feriti

Grave incidente stradale questo pomeriggio sull'autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Nocera Inferiore in direzione Salerno. Tre le auto coinvolte in un violento tamponamento a catena che ha provocato il ferimento di due persone, trasportate d’urgenza all’ospedale Umberto I.

Grave incidente stradale questo pomeriggio sull’autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Nocera Inferiore in direzione Salerno. Tre le auto coinvolte in un violento tamponamento a catena che ha provocato il ferimento di due persone, trasportate d’urgenza all’ospedale Umberto I.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la dinamica del sinistro si presenta complessa. Una vettura, che si stava immettendo dalla piazzola di emergenza, è stata violentemente tamponata da un secondo veicolo in transito. L’urto ha spinto la prima auto contro il guardrail, lasciandola in una posizione estremamente pericolosa, in bilico sulla barriera protettiva.

Pochi istanti dopo, una terza macchina, sopraggiunta sulla corsia, non è riuscita a evitare il coinvolgimento, andando a impattare parzialmente contro i veicoli già incidentati. Fortunatamente, quest’ultimo scontro è stato meno violento e non ha provocato ulteriori feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale. Le loro condizioni, secondo fonti mediche, non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

La Polizia Stradale ha chiuso il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Un elicottero di emergenza ha sorvolato l’area per monitorare la situazione e facilitare il coordinamento degli interventi da terra, in particolare per il delicato recupero dell’auto rimasta incastrata sul guardrail.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: lunghe code e traffico paralizzato su gran parte del tratto autostradale, con disagi estesi anche sulla viabilità secondaria. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare la zona e a optare per percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.

Le forze dell’ordine stanno ora procedendo con i rilievi del caso e raccogliendo testimonianze per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.