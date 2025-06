“Tassa sui morti”, esplode la protesta: i crematori contro la delibera del Comune di Napoli

Il provvedimento prevede l’introduzione di un nuovo balzello da 360 euro (120 euro per il trasporto della salma fuori città e 240 euro per il rientro dell’urna cineraria) per chi sceglie di cremare i propri cari al di fuori del territorio comunale.

«Napoli è una città meravigliosa per i vivi, ma non può diventare un peso per i morti». Con queste parole, i concessionari dei templi di cremazione di Castel Volturno, Caserta, Domicella, Avellino, Cava de’ Tirreni e Montecorvino esprimono profonda preoccupazione per la recente delibera n. 243 del 29 maggio 2025, approvata dalla giunta del Comune di Napoli.

“Una tassa sul dolore”

I concessionari denunciano una misura che, a loro avviso, rappresenta una tassa sulla morte e sul dolore, una scelta miope che colpisce le famiglie in uno dei momenti più delicati della loro vita. «È inaccettabile – affermano in una nota congiunta – che il diritto a una scelta intima e personale venga subordinato a un costo aggiuntivo, solo perché non si utilizza l’impianto crematorio di Napoli».

Secondo gli operatori del settore, la delibera lede la libertà di scelta e i valori etici che dovrebbero ispirare i servizi cimiteriali. Non solo: rischia di creare un imbuto burocratico e logistico, generando un sovraffollamento nel cimitero di Poggioreale, con conseguenti disagi, accumulo di salme e rischi igienico-sanitari.

L’appello al sindaco Manfredi

I concessionari si rivolgono direttamente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, chiedendo il ritiro immediato del provvedimento:

«Napoli sta vivendo una fase di rinascita sociale, culturale e urbanistica. Ma tassare il lutto significa negare dignità a chi resta. È questo il modello di città che vogliamo? Una Napoli che tassa il dolore, mortifica la libertà e svende la dignità del commiato? La morte merita rispetto, non balzelli».