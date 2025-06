A Pagani i “sapori della legalità” dei ragazzi “speciali”

Un laboratorio dove la memoria si impasta con la vita

In un piccolo laboratorio di cucina, tra profumi familiari e gesti semplici, si è compiuto un esercizio di memoria e speranza. A Pagani, ragazze e ragazzi autistici hanno impastato storie e ingredienti, seguendo le ricette di Antonio Esposito Ferraioli, il cuoco sindacalista ucciso dalla camorra nel 1978.

Il progetto, promosso dall’associazione Autismo e Aba, ha coinvolto per mesi giovani, affiancati dai loro tutor in un percorso di inclusione dove la cucina è diventata strumento di crescita, autonomia e consapevolezza. Ma l’ultima tappa ha avuto un sapore speciale: ai fornelli non solo tecnica e dedizione, ma anche impegno civile, grazie alla collaborazione con Libera, che ha rilanciato la richiesta di verità per Tonino e per le troppe vittime innocenti delle mafie ancora senza giustizia.

Quando la cucina diventa testimonianza

“I sapori della legalità” non sono rimasti solo in padella o nei piatti condivisi: ma sono diventati un messaggio, un filo che lega passato e presente, impegno civile e quotidianità. Durante il laboratorio, i ragazzi hanno potuto misurarsi con strumenti, tempi, ricette, ma soprattutto con una storia da ricordare.

Accanto a loro c’era Libera, l’associazione fondata da Don Luigi Ciotti che da anni si batte per la verità e la giustizia per le vittime innocenti delle mafie, l’80% delle quali, a oggi, non ha ancora ottenuto verità giudiziaria.

Le voci della giornata

Durante l’evento si sono intrecciati le testimonianze di alcuni dei protagonisti: quella di Mario Esposito Ferraioli, fratello di Tonino, che continua a portare avanti la memoria del fratello con discrezione e fermezza; quella di Marco Cercola, vicepresidente dell’associazione Autismo e Aba, che ha sottolineato l’importanza del lavoro educativo nella quotidianità dei ragazzi; e infine quella di Riccardo Christian Falcone, referente provinciale di Libera Salerno, che ha ribadito la necessità di costruire comunità solidali dove la memoria non sia cerimonia, ma scelta concreta.

